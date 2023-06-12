Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Haziran 2023 20:48
Mülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir

Sube müdürlüğü atamasın da bile kalkmışken okul yöneticiliğinde neden kalkmadı acaba..


mengok
Şef
12 Haziran 2023 21:06
Seçim geçti

tonya61
Aday Memur
12 Haziran 2023 21:20
Mülakata ben de karşıyım ama mülakatta zaten aynı puan veriliyor,değişen bir şey yok.

hugo.almeida
Müsteşar
12 Haziran 2023 21:41

Biraz nette dolaşırsanız gerçeği görebilirsiniz.

tonya61, Dün
Mülakata ben de karşıyım ama mülakatta zaten aynı puan veriliyor,değişen bir şey yok.

kınyo
Aday Memur
12 Haziran 2023 22:09

Mülakatta yazılı puanın aynısı mi veriliyor


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
12 Haziran 2023 23:55
Şube müdürlüğünde mülakatın kalktığı kesin bilgi değil hocam.. Yönetmelik aynen duruyor..İdarecilikte olduğu gibi..Ayrıca zamanını söylemedi şu zaman kaldıracağım diye..3600 ü de getireceğim diye vaat etti...5 yılda falan getirdi..Yani mülakat kalkacak ama zamanı belli değil..

okuryazar3
Müsteşar
13 Haziran 2023 00:04

Mülakat kalkınca liyakat felan gelir Allah muhafaza buyura,yağcılık yandaşlık liyakat sistemine zeval gelir deseydin arkadaşa:))

mengok, Dün
Seçim geçti

tonya61
Aday Memur
13 Haziran 2023 00:12
Ben geçen yıl girdim,aynı puan verildi.Çevremde giren herkese aynı puan verildi.
hugo.almeida, Dün

Biraz nette dolaşırsanız gerçeği görebilirsiniz.


Mustafa2302
Aday Memur
13 Haziran 2023 01:00

Herkesin puanı yayınlanıyorsa sıkıntı yok ama bireysel açıklanıyorsa arada bazı kişilere fazla puan


Mustafa2302
Aday Memur
13 Haziran 2023 01:03

Veriliyor olabilir hakkaniyetli olunacaksa ya mülakatı kaldıracaklardı ya da herkesin puanını yayınl


Entellektüelizm
Şef
13 Haziran 2023 01:49
İnfaz koruma memuru alınırken de mülakat devam ediyor. Yine yapılacağı söylendi, yapıldı diye algı oluştu ama hiçbir şey yapılmadı.

hugo.almeida
Müsteşar
13 Haziran 2023 07:57

Bilmiyordum. O zaman ilk yazımı şöyle düzelteyim; Biraz nette dolaşırsanız gerçeği görebilirsiniz.

tonya61, Bugün
Ben geçen yıl girdim,aynı puan verildi.Çevremde giren herkese aynı puan verildi.
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