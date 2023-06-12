Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Haziran 2023 21:10
Astsubay Eğitim Merkezi Asem(jandarma)

Merhaba dostlar ben jandarma asemi asil kazandım fakat aklıma takılan birkaç soru var soru 1-Asem jandarma eğitimini intibakta bırakıp tsk hava kara astsubaylığına girebilir miyim 2024 yılında ?

2-jandarma asem eğitiminde okuldan çıkarsam kaç bin tl tazminat öderim

3-Jandarmada eğitimim devam ederken eğitim süresi 1 yıldı galiba o süre zarfında izin alabilir miyim ?

Çok sağolun şimdiden


Rivialı Geralt
Aday Memur
12 Haziran 2023 22:41

Daha başlamadan nasıl bırakırım nasıl kaçarım derdindesin. Kara mı jandarma mı dersen her halükarda jandarma derim. Asemde sgk yapılırsa tsk gidemezsin. İzin konusunda da zaten sana bayramlarda izin verilecek


AskerAdayıı
Aday Memur
12 Haziran 2023 23:34
Kaçma değil ola ki olursa diye sordum jandarma Asem Hakkında sağolun bu arada
Rivialı Geralt, Dün

Daha başlamadan nasıl bırakırım nasıl kaçarım derdindesin. Kara mı jandarma mı dersen her halükarda jandarma derim. Asemde sgk yapılırsa tsk gidemezsin. İzin konusunda da zaten sana bayramlarda izin verilecek

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