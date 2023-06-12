Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Haziran 2023 21:15
Deprem bölgesi ipkaa

Devrelerim ben 3 ipka verdim bu sene vermedim tercih yaptım sonuc ipka ama ben dilekçe yazmıstim gitmek istiyorum diye sonuc dilekçe degerlendirilmeltedir yazıyor kadro adana benim tayinimin şark iline çıkma ihtimali var mı dilekçeye istinaden yoksa çıksaydi atamada mı çıkardı

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