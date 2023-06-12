Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Haziran 2023 22:50
Deprem mazeret tayini

Merhabalar ben Hatay?da yaşıyorum depremden dolayı Bakanlığın tanıdığı tayın hakkına başvuru yapmadım ıkı hafta önce mazeret tayın dılekcesı yaptım olağanüstü durumlarda tayin hakkı 21. Maddeye istinaden bu konuda dılekce verıp sonuçlanan var mı acaba

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