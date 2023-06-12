Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2023 22:54
4B'li Sözleşmeli Personel

Arkadaşlar üniversite'de 4B'li sözleşmeli destek personeli(Hizmetli) olarak çalışıyorum yeni atandım. İstifa edersem Zabıt Katipliğine 1 yıl beklemeden geçiş yapabilir miyim?


Melo7867
Aday Memur
13 Haziran 2023 13:03
Son 1 yildir sozlesmeli calistinizmi sorusu var buna takilirsiniz muhtemelennbu arada bende dp olarak yeni atandim. 1ay olacak.. bu sorunun net cevabini bulamadim bulursaniz banada yazarmisiniz
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