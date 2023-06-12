KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2023 23:02
Özel banka güvenlik soruşturması.

Merhaba

Konuyu yanlış yere açtıysam kusura bakmayın.

özel bankalar personel alırken ( müfettiş yardımcısı)

Güvenlik soruşturması yapıyor mu ?

Benim adli sicil kaydım ve arşiv kaydım temiz. Ancak bir davada mahkeme sonucu beraat ettim

Bu gibi dava kararlarını özel banka inceleyebilir mi ?

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