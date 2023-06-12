Mardin Midyat Hakkında Bilgisi Olan

Midyatta lojman var eski tokiler geçene seneye kadar talep yoktu herkes kiralık daire tutuyordu ancak kiralar artınca lojmanlar doldu puana göre değişir lojman işi. Kiralar arttı dediğimde 3-5 bin tl en iyisi ama Şuan kiralık daire sıkıntısı yaşanıyor. Sosyal imkanları çevre ilçelere göre çok iyi turistik yer konaklar manastırlar vs. Hastane yetersiz devlet hastanesi dışında genelde batman tercih edilir sağlık yönünden. Havaalanı Mardin'de, batman'da 1 saat mesafede. Görev yoğunluğu yok ancak kadro sayısı nüfusa oranla az olduğu için yazın hafif yoğunluk olabiliyor.. genel olarak merkez dışında bir ilçede çalışacaksam yine midyatı tercih ederdim. Eğitim yönünden memurların tercih ettiği belli başlı devlet okulları var o konuda sıkıntı yaşacağınızı düşünmem. Hayırlı uğurlu olsun..

Midyatta lojman var eski tokiler geçene seneye kadar talep yoktu herkes kiralık daire tutuyordu ancak kiralar artınca lojmanlar doldu puana göre değişir lojman işi. Kiralar arttı dediğimde 3-5 bin tl en iyisi ama Şuan kiralık daire sıkıntısı yaşanıyor. Sosyal imkanları çevre ilçelere göre çok iyi turistik yer konaklar manastırlar vs. Hastane yetersiz devlet hastanesi dışında genelde batman tercih edilir sağlık yönünden. Havaalanı Mardin'de, batman'da 1 saat mesafede. Görev yoğunluğu yok ancak kadro sayısı nüfusa oranla az olduğu için yazın hafif yoğunluk olabiliyor.. genel olarak merkez dışında bir ilçede çalışacaksam yine midyatı tercih ederdim. Eğitim yönünden memurların tercih ettiği belli başlı devlet okulları var o konuda sıkıntı yaşacağınızı düşünmem. Hayırlı uğurlu olsun..