Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Haziran 2023 23:15
Mardin Midyat Hakkında Bilgisi Olan
Arkadaşlar Mardin Midyat nasıl, ilçede lojman var mı kiralık evler yaşam kalitesi nasıl bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim istanbuldan geleceğiz çocukların okul durumu vs kafamız bi dünya Mardin'le alakalı

Mardin1
Aday Memur
13 Haziran 2023 10:22
Midyatta lojman var eski tokiler geçene seneye kadar talep yoktu herkes kiralık daire tutuyordu ancak kiralar artınca lojmanlar doldu puana göre değişir lojman işi. Kiralar arttı dediğimde 3-5 bin tl en iyisi ama Şuan kiralık daire sıkıntısı yaşanıyor. Sosyal imkanları çevre ilçelere göre çok iyi turistik yer konaklar manastırlar vs. Hastane yetersiz devlet hastanesi dışında genelde batman tercih edilir sağlık yönünden. Havaalanı Mardin'de, batman'da 1 saat mesafede. Görev yoğunluğu yok ancak kadro sayısı nüfusa oranla az olduğu için yazın hafif yoğunluk olabiliyor.. genel olarak merkez dışında bir ilçede çalışacaksam yine midyatı tercih ederdim. Eğitim yönünden memurların tercih ettiği belli başlı devlet okulları var o konuda sıkıntı yaşacağınızı düşünmem. Hayırlı uğurlu olsun..
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