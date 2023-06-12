Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2023 23:33
Mebte görevde yükselme sınavına giriş ücretsiz oldu

bakanlığımızın yetkili sendikasının biran önce milli eğitim bakanlığındaki gibi görevde yükselme sınavında sınav ücreti alınmaması talebinde bulunması gerekmektedir


cevherdudayev1
Daire Başkanı
13 Haziran 2023 13:02

ücretsiz olmasın sebebi bence şube müdürlüğü sınavına öğretmenlerde girebiliyor bundan dolayı mebde aynı öğretmen dışındaki memuru düşünmez adalet bakanlığının hakim savcı bakanlığı olduğu gibi

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