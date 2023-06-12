Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


12 Haziran 2023 23:59
TPAO Mülakat hk

Petrol gaz üretim operatör yardımcı hakkında bilgisi olan var mı ?

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