Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2023 01:10
Takdir Belgesi

Deprem bölgesinde gönüllü olarak görev alanlara Bakanlık tarafından verilen takdir Belgesi Yazı İşleri Müdürlük mülakatına olumlu katkısı olur mu?


E.Kayı Han
Editor
13 Haziran 2023 08:33

Olmaz. Benim 3 tane vardı :)


İncabus
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:04

Sen yetkili bir abiye benziyorsun :) havuz tayinleri ile ilgili bir duyumun varmı ne zaman açıklanır.

E.Kayı Han, Bugün

Olmaz. Benim 3 tane vardı :)


NCYRLKY
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:08

valla gönüllü gittik vermediler takdir :)


serkan_42
Şef
13 Haziran 2023 20:58
Senin aldiklarin bakan imzalimiydi ?
E.Kayı Han, Bugün

Olmaz. Benim 3 tane vardı :)


Malatyalimemur78
Memur
13 Haziran 2023 21:25
Malum deprem bu sene oldu. Sizin hangi sebepten ötürü 3 ayrı takdir belgeniz var acaba ? Ve bu belgelere sahip olduktan sonra hangi sınavlarda başarılı olduktan sonra mülakata girdiniz ?
E.Kayı Han, Bugün

Olmaz. Benim 3 tane vardı :)


Abbas.KILKUYRUK2
Aday Memur
13 Haziran 2023 21:45

Size de gelir.

NCYRLKY, 6 saat önce

valla gönüllü gittik vermediler takdir :)

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adalet Bakanlığı Havuz Tayinleri3.derece zabıt katibi Tayin Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiTürk Büro-senTakdir BelgesiTemmuz 22 bin maaş 22 bin maaş 15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar #MemurSendenİstifaEtMemurKardeşim

Sözlük

en kristalli isem en şık benim abiyesi 2 markette bale yapan abla 2 koltuk takımı 1 izlanda 1 Bugün olanlar 2 yaz tatili planları 1 ayı spreyi 1 google'da anahtar kelimelerle arama yapma 1 kocasını pişiren kadın 1 Ocak 2

Son Haberler

Şengen vizesi dijitalleşiyorBirçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralıKahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak etkili olduTrump ifade vermek için Miami'deki federal mahkemeye geldiİçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göre