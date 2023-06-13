Takdir Belgesi

Malum deprem bu sene oldu. Sizin hangi sebepten ötürü 3 ayrı takdir belgeniz var acaba ? Ve bu belgelere sahip olduktan sonra hangi sınavlarda başarılı olduktan sonra mülakata girdiniz ?

Malum deprem bu sene oldu. Sizin hangi sebepten ötürü 3 ayrı takdir belgeniz var acaba ? Ve bu belgelere sahip olduktan sonra hangi sınavlarda başarılı olduktan sonra mülakata girdiniz ?