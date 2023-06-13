Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 01:17
EYT Emekli maaşı ne kadar bağlandı

Slm arkadaşlar..EYT den emekli olan arkadaş varmı, varsa ne kadar maaş bağlandı..PBS de görülen miktar kadarmi..1977 doğumluyum..2001 girisliyim ve 22 yıl bir fiil hizmet..toplamda 29 yıl 10 ay sigorta sürem var .10500gun..ağustosta inşallah dilekçemi verecem


TURHALLIM60
Aday Memur
13 Haziran 2023 01:25

Ben de 2000 girişliyim toplamda 30 yıl üzeri hizmetim var Ben de Ağustosta direkt çevireceğim inşall


TURHALLIM60
Aday Memur
13 Haziran 2023 01:26

Kelime yanlışlığı oldu ağustosta dilekce vereceğim.


Hasankeyf38
Genel Müdür
13 Haziran 2023 09:08

PBS ne bak, ne yazıyorsa o yatıyor.


KutaySencer
Aday Memur
13 Haziran 2023 20:22

PBS deniyor ama EYT emekli olup ta maaş bağlanan varsa netlik açısından.

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