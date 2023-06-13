Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Haziran 2023 01:20
Arkadaşlar Çok Acil Bilgiye İhtiyacım Var

Herkese selamlar.

Konu hakkında gerçekten bilgi sahibi olmayanlardan ricam laf kalabalığı yapmayalım

Eşim hemşire 24 saat nöbet tutuyor. Hastane de bulunan doktorun biri sizi uyutmayacagim uyuyana tutanak tutarım şeklinde tehditte bulunuyor sürekli olarak

Kendim araştırdım fakat sağlıklı bilgi edinemedim

24 saat çalışan sağlık görevlisi nobetteyken dönüşümlü olarak uyuyabilir mi? Uyuyabilirse süresi ne kadardır bununla ilgili Yargıtayın emsal kararını benimle paylaşabilecek varmı

Şimdiden teşekkürler


E.Kayı Han
Editor
13 Haziran 2023 08:35

Uyuyamaz adı üzerinde nöbet.


Alirızza
Aday Memur
13 Haziran 2023 10:12

Bunu delillendirebilecek dayanagin var mı 24 saat nöbette uyumadan dayanabilecek mahlukat varmı. Sıfır bilgin var konuşuyorsun başta dedim bilgisi olmayan söz kalabalığı yapmasın diye git başka yerde oyalan

E.Kayı Han, Bugün

Uyuyamaz adı üzerinde nöbet.


fickree
Aday Memur
13 Haziran 2023 10:43

hangı kurumda olursa olsun (asker-polis-saglık calısanı) nobet sırasında uykuya ızın verılmez. kahve-enerjı ıcecegı bı sekılde uykusuz kalması lazım. tabı ınsyatıf kullanılarak sırayla uyumaya gıtme durumları olabılır ama kıl bı amıre denk gelırsenız gercekten tutanak yersınız.


nergiss98
13 Haziran 2023 11:32

bu konu ile ilgili yargıtayın emsal karar vardı diye hatırlıyorum.24 saat nöbet tutanların 4-6 saat arası dinlenme hakkı var deniliyordu. bi araştırın isterseniz

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