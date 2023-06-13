KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Haziran 2023 01:26
Uzaktan okunacak 2 yıllık bölüm tavsiyesi

merhaba arkadaşlar ataması kolay, uzaktan okunacak mezun oldugunda da yormayacak bölüm tavsiyeniz var mı?

-Tıbbi sekreterlik

-Büro Yönetimi

-Muhasebe

-Bilgisayar Programcılığı

tarzı bölümler yaygın görünüyor. bunlar hakkında görüşünüz nedir?


alonestyle
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:22

Tıbbi sekreterlik dışındakiler yüksek kapattı hep.

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