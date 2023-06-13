Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 07:04
Ev alınca mal beyanı şart mı
Bu halen zorunlu mu arkadaşılar? Bazıları zorunlu değil diyor da o yüzden kararsız kaldım.

ISIKAYHAN
Daire Başkanı
13 Haziran 2023 07:06

Şart


cengiz2034
Aday Memur
13 Haziran 2023 08:49

zorunlu


idris0189
Memur
13 Haziran 2023 13:46
5 yılda bir yapılıyor zaten zorunlu değil.

fokyay
Memur
13 Haziran 2023 14:42

İstendiği zaman yaparsın


Mitrendir
Şube Müdürü
13 Haziran 2023 21:04

yönetmelipe bakarsanız mal beyanı genel beyan ve ek beyan olmak üzere iki çeşittir. genel beyan 0 ve 5 li yıllarda . ek beyan da varlıklarınız. en sonki beyanınızdan itibaren en yüksek kademelei memur maaşının 5 katı kadar artıysa ekbeyanda bulunmalısınız. Bulunmazsanız bir araştırma sonucunda nereden geldiğini açıklasananız bile zamanında başvurmadığınızda kademe ilerlemesinin durdurulması ile cezandırılırısnız. Aslında önemli bir konuyu memurlar es geçiyor. Ev aldıysanız 1 ay içinde başvurun bir zararı yok. aksine faydası var.

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