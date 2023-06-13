Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 08:10
İstihdam yerlerini açıklayan iller
Evet arkadaşlar bu başlık altında istihdam yerlerini açıklayan illeri yazalım

greenmile0303
Aday Memur
13 Haziran 2023 08:15
Pbs üzerinden istihdam formunu doldurdum en kısa zamanda açıklanmasını umut ediyorum

Alp232323
Aday Memur
13 Haziran 2023 08:19
En son mersin en önce Çorum diye tahminim var

Pikseltasarım
Aday Memur
13 Haziran 2023 11:37

Eskiden 30 tane ilçesi olan Konya atamaların açıklandığı aynı gün açıklardı.


Corking
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:07
Adana ne durumda Beyler? Tayinim Adana'ya çıktı... Merkeze veya İlçelere verilme durumu nedir?

faveka2112
Memur
13 Haziran 2023 15:26
%39
Corking, 10 saat önce
Adana ne durumda Beyler? Tayinim Adana'ya çıktı... Merkeze veya İlçelere verilme durumu nedir?

Realistmen0
13 Haziran 2023 17:09
Hadi bakalım

myday
Şef
13 Haziran 2023 17:39

Mardin geçen sene genel atama sonuçları açıklandıktan sonra 17 gün sonra açıklamış

Toplam 7 mesaj

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