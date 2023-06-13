Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Haziran 2023 08:20
Tekrar Memur Olma

merhaba arkadaşlar, bi arkadaşım sağlık bakanlığında hastanedeki kamu işçiliği işinden 25. maddeden atıldı. Görevini yapmamak, sürekli rapor almak vs. konularından dolayı kamu işçiliğinden atıldı. Kpss ile memur olmak istiyor. Bu şekilde işten atılan kişi kpss ile yeniden memur olabilir mi


Nagihan yılmaz
Memur
13 Haziran 2023 09:43
Resmiyette yüz kızartıcı suçlar harici suçlar,kısıtlanma dışında memur olma yasağı yok,arşiv-güvenlik sonucu ne olur bilemem.Yanlış anlamazsanız işçiyken görevini yapmayan memurlukta yapacak mı?İşçilikte bir sorumluluğu yoktu ama memurlukta olacak.Bu sorumluluk duygusuna sahip olmayacaksa bulaşmasın.

Serkan45044504
Aday Memur
13 Haziran 2023 10:41

ya mobbing sonucu arkadaş iş yapmama yolunu seçmiş, teşekkür ederim cvp için


Nagihan yılmaz
Memur
13 Haziran 2023 17:35
Keşke istifa yolunu seçseydi.Araştırma kısmında önünde engel oluşturmaz umarım ama memurlukta da mobinge uğrarsa iş yapmama olayı sıkar.Memur olarak bir sorumluluğu olacak.Arkadaşınız umarım bunun bilincindedir.
Serkan45044504, 12 saat önce

ya mobbing sonucu arkadaş iş yapmama yolunu seçmiş, teşekkür ederim cvp için

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