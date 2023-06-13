Tekrar Memur Olma

Resmiyette yüz kızartıcı suçlar harici suçlar,kısıtlanma dışında memur olma yasağı yok,arşiv-güvenlik sonucu ne olur bilemem.Yanlış anlamazsanız işçiyken görevini yapmayan memurlukta yapacak mı?İşçilikte bir sorumluluğu yoktu ama memurlukta olacak.Bu sorumluluk duygusuna sahip olmayacaksa bulaşmasın.

Resmiyette yüz kızartıcı suçlar harici suçlar,kısıtlanma dışında memur olma yasağı yok,arşiv-güvenlik sonucu ne olur bilemem.Yanlış anlamazsanız işçiyken görevini yapmayan memurlukta yapacak mı?İşçilikte bir sorumluluğu yoktu ama memurlukta olacak.Bu sorumluluk duygusuna sahip olmayacaksa bulaşmasın.