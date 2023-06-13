Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2023 08:49
Sayın yetkili sendika ve üyelerine - Promosyon Hk.

Merhabalar..

Bakanlığımız yetkili sendikası Türk Büro-sen olduğuna göre, 1 yılı doldurmamış olan promosyon ihalemizin güncellenmesi hususunda gereğini yapacaklarını düşünüyorum.

Maaşlar ortada, enflasyon ortada, banka faizleri ortada..

Bizlere yapılmış olan ödemeler bankalar açısından tuz parası olmuş bulunuyor.

Güncelleme olmaz demeyin :) polis kardeşlerimizin ihalesi, bizim ihalenin sonuçlanmasından sonra güncellendi.

Saygılarımla.


34poseidon
Memur
13 Haziran 2023 09:05

adalet bakanlığında bir güncelleme olacaksa önce tüm kamu kurumların güncelleme yapması sonra yapacak kimsenin kalmaması halinde can sıkıntısından adalet bakanlığıda yapabilir.. aksi halde olmaz..


cybernetic
Şef
13 Haziran 2023 09:16

Acı ama gerçek. Öğrenilmiş çaresizliğin zirvesini yaşıyoruz.

34poseidon, Bugün

adalet bakanlığında bir güncelleme olacaksa önce tüm kamu kurumların güncelleme yapması sonra yapacak kimsenin kalmaması halinde can sıkıntısından adalet bakanlığıda yapabilir.. aksi halde olmaz..


Adliyeci
Şef
13 Haziran 2023 10:43

promosyon anlaşması yapıldıktan sonra maaşlara çok zam geldi ve yine çok zam gelecek.

Toplam 3 mesaj

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