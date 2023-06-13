Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 09:28
Büro personeli il içi atama

merhabalar sevgili arkadaşlar.

kardesim evli esi calisiyor ikameti Hatay Dörtyol ikamet ediyor.hatayin kirikhan ilcesine dun buro personeli olarak atandi.kardesim dortyol ilçesine veya yakinina gelmek icin neler yapabilir?

bu konuyla alakalai bizi bilgilendirir misiniz


dumant
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:19

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crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
13 Haziran 2023 21:25
Referans bulması lazım
Toplam 2 mesaj

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