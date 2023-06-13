Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Haziran 2023 09:53
İş göremezdik raporu
Arkadaşlar 4 gün iş göremez raporu aldım.Babam kuruma biraz erken teslim etmiş ama memur yokmuş masasının üstüne koymuşlar.Kısacası raporun işleme alındığını nasıl anlarım?(Hastanede hemşireyim)

Hemmerve13
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:15

Ekip portaldan


frkdrn01
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:51
Oradan nasıl baka bilirim
Hemmerve13, 10 saat önce

Ekip portaldan

Toplam 2 mesaj

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