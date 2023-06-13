Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Haziran 2023 10:10
Verilmeyen parapuanlar

arkadaşlar banka si̇ci̇l puani yada başka sebeple kredi̇ karti kullanamayan sağlikçi arkadaşlara para puanlar halen veri̇lmedi̇.zi̇raat bankasinin bu uygulamasindan doğan mağduri̇yeti̇ çözen i̇l sağlik müdürlüğü var mi ? sorunu çözen i̇lleri̇n adini mesaj olarak yazabi̇li̇rmi̇si̇ni̇z.si̇tede kendi̇ açtiğimiz konuyu ve veri̇len cevaplari malesef göremi̇yoruz......çok ri̇ca edi̇cem sorunu çözülen arkadaşlar var i̇se nasil çözüldüğü konusunda bi̇lgi̇ veri̇rse sevi̇ni̇ri̇m.

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