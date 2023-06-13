İdari soruşturma duruşma

Merhaba arkadaşlar. 2 sene önce olan bir husus için duruşmalı istemli verdiğim dilekçe neticesinde yarın duruşmaya gideceğim. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı var elimde. Tecrübelilerimiz var mıdır başka nasıl bir hazırlık yapmam gerekir.

Merhaba arkadaşlar. 2 sene önce olan bir husus için duruşmalı istemli verdiğim dilekçe neticesinde yarın duruşmaya gideceğim. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı var elimde. Tecrübelilerimiz var mıdır başka nasıl bir hazırlık yapmam gerekir.