Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 10:33
İdari soruşturma duruşma
Merhaba arkadaşlar. 2 sene önce olan bir husus için duruşmalı istemli verdiğim dilekçe neticesinde yarın duruşmaya gideceğim. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı var elimde. Tecrübelilerimiz var mıdır başka nasıl bir hazırlık yapmam gerekir.

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