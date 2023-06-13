Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 10:39
Uzman öğretmenlik 5 yıl olur mu
Yeni bakanimiz bu konuda nasil bir karar alır acaba?

gogreen
13 Haziran 2023 10:54
Xxx

Uzman-karacalı
Şef
13 Haziran 2023 11:00

Yeni bakanın gündeminde öyle bir konu yok maalesef. Fakat ilerde uzmanlığı kendi alanında tezli yüksek lisans yapanlar için 5 yıl yapabilirler.


Yamyamav
Memur
13 Haziran 2023 11:47

Kardeşim aynı soruyu yüz kere sormayın yahu


fadime82
Memur
13 Haziran 2023 12:00
Tbmm milli eğitim komisyonu başkanlığına mahmut özer getirilecekmis. Büyük ihtimal bu sene icinde omk da yasalaşırsa seneye geçerli olur

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
13 Haziran 2023 12:04
Her gün bu konuyla ilgili 5 başlık açılırsa uzmanlık şartı 5 yıla inecekmiş. Bakanlık içinden gizli ve kesin bilgi.

BuAşkFazlaSana
Şef
13 Haziran 2023 12:05

O seçimden önceydi seçim bitti 5 yıl gitti.


Thalesemre
Daire Başkanı
13 Haziran 2023 12:27

Siz bekleyin bakalım. 5 seneye kadar bu yasayla gidecez.

fadime82, 10 saat önce
Tbmm milli eğitim komisyonu başkanlığına mahmut özer getirilecekmis. Büyük ihtimal bu sene icinde omk da yasalaşırsa seneye geçerli olur

idris0189
Memur
13 Haziran 2023 13:41
okulun etrafında dönerek açacağız başlığı dimi üstad yoksa kabul olmuyormuş diyorlar
şaşkın tarihçi, 10 saat önce
Her gün bu konuyla ilgili 5 başlık açılırsa uzmanlık şartı 5 yıla inecekmiş. Bakanlık içinden gizli ve kesin bilgi.
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