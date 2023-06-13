Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2023 10:55
4B li sözleşmeli personel olarak atandığımızda 3+1 mi tabi oluyoruz

Merhaba hocalarım; bugünün tarihini dikkate alırsak 4B li sözleşmeli personel olarak atandığımızda 3+1 mi tabi oluyoruz konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim


anti4001ci
Aday Memur
13 Haziran 2023 11:20

evet


Gulcıgdemm
Aday Memur
13 Haziran 2023 11:30

Çok teşekkür ederim hocam.

anti4001ci, 11 saat önce

evet


alonestyle
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:15

bu 3+1'e tabi olunca 3 hizmet yılı şartı var mı yeniden sözleşmeli olarak atanmak için?

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