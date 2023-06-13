İkinci el bir araba alacağım 200 param var taşıt kredisini bankalar kaçtan veriyor

bi ara bende baktım 2014 yani 9 yaş diyorlar. 400 liraya kadar %70 400 üstü %50sini veriyor böyle kademeli %30 sonra 2M üstüne de kredi verilmiyor. 200 liraya göre konuşursak 401 liralık bir araba alabilirsiniz yalnız kesintisiydi cartıydı curtuydu ekstraya girer. kaldı ki 400 liraya adam gibi bişe alamıyorsunuz. tavsiyem 100 lira ihtiyaç çekip 12 13 yaşında düzgün birşey almanız. ama ondada banka kredileri 70 ile sınırlı üstünü isterseniz 4 veya 5 orandan veriyorlar. kısacası benim gibi sizin de araba alma hayallerinize bir süre ara vermeniz lazım.

bi ara bende baktım 2014 yani 9 yaş diyorlar. 400 liraya kadar %70 400 üstü %50sini veriyor böyle kademeli %30 sonra 2M üstüne de kredi verilmiyor. 200 liraya göre konuşursak 401 liralık bir araba alabilirsiniz yalnız kesintisiydi cartıydı curtuydu ekstraya girer. kaldı ki 400 liraya adam gibi bişe alamıyorsunuz. tavsiyem 100 lira ihtiyaç çekip 12 13 yaşında düzgün birşey almanız. ama ondada banka kredileri 70 ile sınırlı üstünü isterseniz 4 veya 5 orandan veriyorlar. kısacası benim gibi sizin de araba alma hayallerinize bir süre ara vermeniz lazım.