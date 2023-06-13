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Editörler : oto-danisman-expert


13 Haziran 2023 11:21
İkinci el bir araba alacağım 200 param var taşıt kredisini bankalar kaçtan veriyor

modeli illa 2018 mi olması lazım daha düşük modelli araçlara bankalar kaçtan kredi veriyor acaba bilgisi olan var mı


idris0189
Memur
13 Haziran 2023 13:40
bi ara bende baktım 2014 yani 9 yaş diyorlar. 400 liraya kadar %70 400 üstü %50sini veriyor böyle kademeli %30 sonra 2M üstüne de kredi verilmiyor. 200 liraya göre konuşursak 401 liralık bir araba alabilirsiniz yalnız kesintisiydi cartıydı curtuydu ekstraya girer. kaldı ki 400 liraya adam gibi bişe alamıyorsunuz. tavsiyem 100 lira ihtiyaç çekip 12 13 yaşında düzgün birşey almanız. ama ondada banka kredileri 70 ile sınırlı üstünü isterseniz 4 veya 5 orandan veriyorlar. kısacası benim gibi sizin de araba alma hayallerinize bir süre ara vermeniz lazım.
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350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İkinci el bir araba alacağım 200 param var taşıt kredisini bankalar kaçtan veriyor

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