KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Haziran 2023 11:25
İnönü üniversitesi büroya başvuranlar

Arkadaşlar kaç puanla başvurunuz

Herhangi bir lisans ve 10 tane alan alımı söylüyorum.

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