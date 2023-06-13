Arkadaşlar adli yargı ilk derece mahkemesinden BAM veya BİM'e tayin isteyebilir miyiz, bu işlemler nasıl oluyor, kadroya geçince mi oluyor, ne kadar sürer?

Arkadaşlar adli yargı ilk derece mahkemesinden BAM veya BİM'e tayin isteyebilir miyiz, bu işlemler nasıl oluyor, kadroya geçince mi oluyor, ne kadar sürer?