Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2023 11:50
Tayin
Arkadaşlar adli yargı ilk derece mahkemesinden BAM veya BİM'e tayin isteyebilir miyiz, bu işlemler nasıl oluyor, kadroya geçince mi oluyor, ne kadar sürer?

Cigdemkatip
Aday Memur
13 Haziran 2023 11:52
Bende merakettim bilgi alırsanız bana da bilgi verebilir misiniz tayin isticem de eş durumundan

Şahin111
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:17
Tabi
Cigdemkatip, 10 saat önce
Bende merakettim bilgi alırsanız bana da bilgi verebilir misiniz tayin isticem de eş durumundan

Şahin111
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:18
hangi pozisyonda görev yapıyorsunuz?
Cigdemkatip, 10 saat önce
Bende merakettim bilgi alırsanız bana da bilgi verebilir misiniz tayin isticem de eş durumundan

Cigdemkatip
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:24
Ben zanıt katibiyim eşim polis şark görevimiz diyarbakıra çıktı da eş durumundan bende gitcem bakalım teşekkür ederim
Şahin111, 10 saat önce
hangi pozisyonda görev yapıyorsunuz?

Şahin111
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:48
Anladım. Adli yargıda mı görev yapıyorsunuz?
Cigdemkatip, 10 saat önce
Ben zanıt katibiyim eşim polis şark görevimiz diyarbakıra çıktı da eş durumundan bende gitcem bakalım teşekkür ederim

Cigdemkatip
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:50
Aynen adli yargıdayım
Şahin111, 9 saat önce
Anladım. Adli yargıda mı görev yapıyorsunuz?

Şahin111
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:52
Peki iş yoğunluğu var mı, memnun musunuz adli yargıda çalışmaktan?
Cigdemkatip, 9 saat önce
Aynen adli yargıdayım

İncabus
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:52

Zabıt katibi olduğun için bam ve bim e de isteyebilirsin. Mübaşirde aynı şekilde. Farketmiyor. Giden çok arkadaşım var.

Cigdemkatip, 9 saat önce
Aynen adli yargıdayım

Cigdemkatip
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:54
Çok sevindim teşekkür ederim
İncabus, 9 saat önce

Zabıt katibi olduğun için bam ve bim e de isteyebilirsin. Mübaşirde aynı şekilde. Farketmiyor. Giden çok arkadaşım var.


Cigdemkatip
Aday Memur
13 Haziran 2023 13:03
Merkez adliyelerde düzen oldupu için yaptığın iş belli başlı oluyor ancak ben ilçedeyim ister istemez 2-3 büroya bakıyoruz artı nöbeti de oluyor ilçe değil de merkez olursa tavsiye ederim yapılamayacak bir iş değil
Şahin111, 9 saat önce
Peki iş yoğunluğu var mı, memnun musunuz adli yargıda çalışmaktan?

İncabus
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:00

Düştüğün yere ve hakime göre değişir. Şahsen ben merkezdeyim haftanın 5 günü duruşma yapıyoruz yan kalem haftada 2 duruşma yapıyor. İş yoğunluğu hakimine göre değişir. Bazı kalemde 350 derdest var mesela hakimleri sırf görevlendirme çıkmasın diye bu günkü dosyasini 2 hafta sonraya verir. Enteresan bir bakanlığız.

Şahin111, 9 saat önce
Peki iş yoğunluğu var mı, memnun musunuz adli yargıda çalışmaktan?

Adliyeci
Şef
13 Haziran 2023 14:15

diyarbakır idare mahkemesi gaziantebe bağlıdır orda BİM yoktur, yeri de urfa yolu üzerinde otogarın karşısındadır, şehre çok uzak. kadrosu da muhtemelen dolu olduğu için idareye vermeleri çok zor. Diyarbakır adliyesi candır, yıllarca çalıştım çok iyi insanlar hem şehir hem adliye, işten korkma sonuçta beşte işin biter çıkar evine gidersin

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