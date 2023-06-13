Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Haziran 2023 11:51
Temmuz memur maaş zammı

temmuz memur maaş zammı yüzde kaç olur.bundan ayrı seyyanen zam varmı


idris0189
Memur
13 Haziran 2023 13:34
aylardır başlık açılıp duruyor aynı sorular biraz forumu araştırın ve haber sitelerine bakın boş yere konu kalabalığı yapmayın.

Befy
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:54

Benzer konular özelliği getirilebilir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çalışma barışı bozuldu selam sabah kesildi.Servisten Acil yoğun bakım degiliklik talebim ayarlanamiyor2023/5 ckys yeni düşmeler baslamisCimer şikayetiBirim değişikliğiTıbbi sekreterin görev tanımı dışında çalıştırılmasıEş durumu tayiniTıbbi sekreter görev tanımı Derece kademeSendika hakkında

Sözlük

Kaplan 1 sözlükte yalnız kalmak 1 mona lisa 1 dünyanın en yoksul ülkesi 3 Bugün olanlar 2 markette bale yapan abla 2 izlanda 1 doktrin 1 tabutta canlanmak 1 ayı spreyi 1

Son Haberler

Şengen vizesi dijitalleşiyorBirçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralıKahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak etkili olduTrump ifade vermek için Miami'deki federal mahkemeye geldiİçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göre