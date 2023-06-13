Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2023 11:55
Kredi kartı-adalet çalışanları
En düşük memur maaaşını asla geçmeyen personeller olarak 11.500 tl ile geçim yapan ve 1+1 evin 7 bin tl olduğu her gün kredi kartlarının askeri borcunu ödeyerek birşeyler yapmaya çalışan personeller olarak artık her gün açıklaman esnaf abilerimize kardeşlerimize yapılan kredi desteklerinden bizlere de yapılmasını hiç yoktan kredi kartlarımıza bulunan borçlarımızın çözüm bulunmasını devlet büyüklerimizden talep ederiz eminim herkesin çok fazla kredi kartı borcu vardır.

west19
Şef
13 Haziran 2023 13:21
Yok kardeşim herkes hayatından memnun. Hiç kimsenin borcu yok.

idris0189
Memur
13 Haziran 2023 13:33
askeri değil asgari onu düzeltelim Türkçemizi düzgün kullanalım. 1+1 ev 7 bin diyorsunuz adil bir fiyatlama değil malesef son 1 yılda işler iyice zıvanadan çıktı. mecburen yaşam kalitesinden ödün vereceğiz. size kredi verilse borcu borçla kapatmak olur üstüne o borcun da faizi gelir falan öncelikle temmuzu bekleyin belki 22k olunca eliniz rahatlar aksi halde başka eve taşınmaktan başka çare yok sizin için. malesef üzücü ve kırıcı bir durum.

feridunemeksiz
Şef
13 Haziran 2023 13:43
22 bin yapılmadığında maaşlarınız sürünmeye devam edersiniz hele istanbul da tek başına yaşayanların işi çok zordu daha da zor olacak 16.000 - 23.000 arasında olan kiralarla gel de yaşa

Befy
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:49

Tükendik.

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