Kredi kartı-adalet çalışanları

En düşük memur maaaşını asla geçmeyen personeller olarak 11.500 tl ile geçim yapan ve 1+1 evin 7 bin tl olduğu her gün kredi kartlarının askeri borcunu ödeyerek birşeyler yapmaya çalışan personeller olarak artık her gün açıklaman esnaf abilerimize kardeşlerimize yapılan kredi desteklerinden bizlere de yapılmasını hiç yoktan kredi kartlarımıza bulunan borçlarımızın çözüm bulunmasını devlet büyüklerimizden talep ederiz eminim herkesin çok fazla kredi kartı borcu vardır.

En düşük memur maaaşını asla geçmeyen personeller olarak 11.500 tl ile geçim yapan ve 1+1 evin 7 bin tl olduğu her gün kredi kartlarının askeri borcunu ödeyerek birşeyler yapmaya çalışan personeller olarak artık her gün açıklaman esnaf abilerimize kardeşlerimize yapılan kredi desteklerinden bizlere de yapılmasını hiç yoktan kredi kartlarımıza bulunan borçlarımızın çözüm bulunmasını devlet büyüklerimizden talep ederiz eminim herkesin çok fazla kredi kartı borcu vardır.