KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Haziran 2023 11:58
Mimarlar neden akademiye yöneldi ?

1- Özel sektörün kokuşmuşluğu

2- Uzun saatler çalışıp hakkını alamama

3- kpss den hayvan gibi puanlar alıp atanamama

4- Torpil ve liyakatsizliğin her köşeye yayılmış olması

bu liste böyle uzaaar gider.

Acı gerçek şu ki mimarlar akademisyen olmak için de derece yapmak zorunda. Ales ve YDS den 90 üstü puanlar almak zorunda. Daha dün bilgisayar müh. başvuru yapan 1 kişi var arş gör olmak için ama mimar 45 kişi başvurmuş alt tarafı 1 kişi alınacak ve 45 kişi başvuruyor. 85 puan alan ilk sıralamaya giremiyor bile. 2 aşamalı sınavın daha 1. aşamasında eleniyor. Üstelik diğer bölümlerle aynı maaşı alacakken bu durum böyle ama diğer bölümlerin 10 belki de 100 katı daha fazla çalışmak zorunda kalarak....

Neden entelektüel birikimi yüksek bir meslek olan mimarlık ayaklar altına alındı ? Neden ülke mimarlara düşman oldu ? Neden sevilmiyoruz ? Neden torpil denen bişey var ve herkes torpille birilerini bir yerlere getirdiği için kpss ile alım yok ya da akademisyenliğe layık görülmüyor ??? NEDEN NEDEN NEDEN NEDEEEEN? Lanet olsun verdiğimiz emeklere..

Bizim ekmeğimizi bölüp resmen cahil başarısız vasıfsız aöften diploma alan ilkokul mezunlarına yediriyorlar. Yiyene de haram zıkkım olsun verene de haram zıkkım olsun.

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