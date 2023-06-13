Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 12:35
Eş durumu
Ben polis memuruyum eşim sözleşmeli öğretmen olarak atandı. Fakat onun atandığı ile gitmek istemiyorum. Eş durumundan benim yanıma gelebilir mi eşim. Yoksa zorunlu hizmet süresinin dolması mı lazım.

Ahmet Kaleli
Şef
13 Haziran 2023 12:36

3 yıl orada çalışması lazım


Özeltim34
Aday Memur
13 Haziran 2023 12:38
Bu 657 tabi olanlarda aile bütünlüğünü koruma kanununa ne oldu. Bence saçma
Ahmet Kaleli, 10 saat önce

3 yıl orada çalışması lazım


Ahmet Kaleli
Şef
13 Haziran 2023 12:44

öğretmenler atanır atanmaz doğu'dan kaçmasınlar diye ilk 4 yıl aynı yerde çalışma zorunluluğu getirildi, eş durumu için 3 yıl zorunluluk var

Özeltim34, 10 saat önce
Bu 657 tabi olanlarda aile bütünlüğünü koruma kanununa ne oldu. Bence saçma

idris0189
Memur
13 Haziran 2023 13:27
657 devlet memurları kanunu sözleşmeli öğretmenlerin ne olduğu belli değil bende sözleşmeliydim. sözleşmeli yer değiştirme kanununda özel durum diye bir bölüm var. polis eşi olan sözleşmeli öğretmen arkadaşım o şekilde eşiyle birlikte tayin oldu ama önce eşi onun yanına gelmişti. detayı nedir bilmiyorum bi araştırın
Özeltim34, 10 saat önce
Bu 657 tabi olanlarda aile bütünlüğünü koruma kanununa ne oldu. Bence saçma
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