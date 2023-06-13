Ben polis memuruyum eşim sözleşmeli öğretmen olarak atandı. Fakat onun atandığı ile gitmek istemiyorum. Eş durumundan benim yanıma gelebilir mi eşim. Yoksa zorunlu hizmet süresinin dolması mı lazım.

Ben polis memuruyum eşim sözleşmeli öğretmen olarak atandı. Fakat onun atandığı ile gitmek istemiyorum. Eş durumundan benim yanıma gelebilir mi eşim. Yoksa zorunlu hizmet süresinin dolması mı lazım.