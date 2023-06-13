Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


13 Haziran 2023 12:59
Askerliğini Yapan Memurun İzin Hakkı

Arkadaşlar 2022 Aralık'ta memuriyete başladım. 2014'te 1 yıl er olarak askerliğimi yaptım. Benim izin hakkım kaç gün oluyor? İzin kullanabilmem gerekiyor bildiğim kadarıyla.


Dumduz memur adayi
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:10

Ben de başladığımda aynı talepte bulundum. Bana affedersiniz ama kıçlarıyla güldüler.


cevherdudayev1
Daire Başkanı
13 Haziran 2023 16:36

bu senin yasal hakkın niye gülmelerine izin veriyosun

Dumduz memur adayi, 8 saat önce

Ben de başladığımda aynı talepte bulundum. Bana affedersiniz ama kıçlarıyla güldüler.


Psypisi
Aday Memur
13 Haziran 2023 20:16

Eğer askerliği yaptığın zamanda devlet memuru değil isen askerlik memuriyetten sayılır ve toplam çalışma süren 1 yılı doldurursa aday izin hakkın olur . Sen iznini yaz resmi yoldan ver. Bak bakalım izin veriyorlar mı vermiyorlar mı :)

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