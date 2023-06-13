Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 13:10
Memur maaşlarının 2024 Ocak'a kaydırılması

Bazı haber sitelerinde en düşük memur maaşının 22.000 olması yasa tasarısının Ekim ayına kaydırıldığı söyleniyor. Sizce haber doğru mu?


Arizonalı
Aday Memur
13 Haziran 2023 13:20
Doğru ekime değil 2028 kasıma kaymış

ercanizma
Memur
13 Haziran 2023 13:20

Ekime kaydirilsin o önemli değil .memura kaydırılmamasi gerekir


idris0189
Memur
13 Haziran 2023 13:23
kardeşim her duyduğunuza niye inanıyorsunuz. temmuzda demişler işte ösym sınavı mı bu kaydıracaklar

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
13 Haziran 2023 13:29
Yanlış okumuşsun haberi. Ekim ayında ilk gündem anayasa değişikliği diyor. Temmuz maaşları hemen ilk gündemimizde diyor. Gaberin içeriğini okumadan yazmayın.

wiseelit
Aday Memur
13 Haziran 2023 13:47

arkadaş önce bir okumayı öğrenin sonra gelin buraya yazın ekim ayı ile ne alakası var


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
13 Haziran 2023 16:45

yalan haber


Anuşirvann
Daire Başkanı
13 Haziran 2023 16:56

Ekim ayındaki gündem anayasa değişikliği. Okuma bilmeyenler öğretmen olmuş :))


İnternettin Hoca81
Genel Müdür
13 Haziran 2023 16:59
Simdi sana bi kayarlar görürsün algilara inanma temmuz dendiyse temmuz ne diye ortalığı karıştırıyorsunuz
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