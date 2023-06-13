22 Bin Görüşmeleri Ekime Kaldı. Ne dedik Biz?

Eminiz değil mi burada yorum yapan arkadaşlar öğretmen? Vallahi. Pes!

Birisi de moderatör nerde demiş ;))))

Arkadaşım. Yasama yılı ne zaman başlıyor? Ekimde değil mi? İlk kanun teklifi bu olacak demek ne demek? Yarın mı toplayacaksın meclisi. Azıcık akıl.

Bu 22 bin vaadi öyle planlı bişey falan değildi. Diğer adaya karşılık olsun diye verildi. Bunu bi kabul edin.

İkincisi Mehmet Şimşek gibi bir adam böyle şeyleri sevmez. Faizi bile yükseltme hakkı kullanan adam bal gibi de bu vaadi yer

Ha şöyle olacak. Vaat verdik mi verdik. Ee durun kardeşim. Bunun için meclis kararı gerekiyor. O da yeni yasama yılında.

Meclisten geçer büyük ihtimal. Ama geçse de Ocak maaşı ile başlar. Eee. Zaten bu vaat olmasa da sen zaten Ocak ayı gibi o seviyelerde maaş alacaktın enflasyondan dolayı.

Ne diyecekler? Meclisten geçirdik mi geçirdik. Sözümüzü tuttuk. Siz de alkışlayacaksınız.

Tamamen boş bir vaattir. Maddi bir anlamı yoktur. Ocak 2024 maaşın zaten oralarda olacaktı.

Bari dedik Temmuz maaşımıza biraz enflasyon farkı yansısın. Onu da yok gaz maz uğruna Mayısta enflasyonu sıfır çıkararak yedik. Bir de ?enflasyonun ne önemi var, nasılsa maaşımız 25-26 olacak? örgütü yok mu? Buyrun. Yapın maaşınızı 25 bin

Söyleyinde adeta vatan haini oluyoruz. Herkes bi gergin. Arkadaşım yenen senin hakkın. Ben olan biteni yazıyorum.

Ben de isterim Temmuzda olsun. Ama mümkün değil.