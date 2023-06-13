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13 Haziran 2023 13:32
22 Bin Görüşmeleri Ekime Kaldı. Ne dedik Biz?

En düşük DM maaşı 22.000 kanun teklifi Ekim ayında sunulacak. Geçerse Ocak zammında, geçmezse ...

Geçmiş olsun. O kadar yalvardır gaza gelmeyin diye.

Gaza geldiğiniz gibi gaz da bizim sırtımızdan bedavaya geldi.

Adama diyorsun ki; "bak Mayıs ayına doğalgaz 0 fiyat gösterilecek, bu senin Temmuz maaşını etkileyecek."

Cevap. "Nerden biliyosun."

Lan bilmeyen mi kaldı?

Sonra yok "ne farkeder zaten Temmuzda enflasyondan bağımsız herkese bilmem kaç para zam yapılacak. Allahım yarabbim. Bu adamlar bir de öğretmen.

Aldın mı hocam maaşı?

Kudüs düştü mü şimdi?


Nallbanttrakya
Aday Memur
13 Haziran 2023 13:45
Ne dediğinin bir önemi yok temmuz da 22binin altında almayacaksın ha ne kadar üstü olur onu bilmem. Devlet dediğini yapar temmuz da 22 binden fazla verir yasa sonradan çıkar. Temmuz 15 de yazarım tekrar

wiseelit
Aday Memur
13 Haziran 2023 13:46

okuduğunu anlamaktan aciz bir vatandaşın açmış olduğu konu ve tamamı ile kötü niyetli


idris0189
Memur
13 Haziran 2023 13:51
bu zam 2053 vaadiymiş ne ekimi seni de kandırmışlar. arkadaş bu forumun moderatörleri ne iş yapar ya niye milleti galeyana getiren ortalığı karıştıran başlıklara izin veripte gerçekten ihtiyacı olan adam akıllı birşey danışan insanların başlıklarının altta kalmasına müsaade ediyorsunuz.

Mentore
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:12

Gözünüzün önünde haber var:

AK Parti'li Akbaşoğlu: İlk teklif memur maaşı düzenlemesi-Memurlar.Net

Burada nerede, ekime kaldı deniyor?


FATİH0606
Memur
13 Haziran 2023 14:15
Konuyu açan arkadaşa sesleniyorum. Okuduğunu bile anlayamamışsım trol seni

mehmet230714
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:19

Yalan haber


birsamsunlu
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:29

Umarım yalandır. Ona göre hesabını yapanlar var , özellikle de tek maaşlılar.


kabusx
Memur
13 Haziran 2023 14:34

yine yeni bir yalan haber dolaşıma sokulmuş


mustafakakac
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:44
yalan haber inanmayin

murat8550
Şef
13 Haziran 2023 15:08

haber bariz net.. yasama yılı ekimde açılır. adam söylemiş net bir şekilde 28. dönem ilk kanun tekli memur maaşının en az 22 tl olması olacak diye. sonrada eklemiş enflasyon ve refah payı düzenlemesi temmuzda demiş.... inşallah düzeltme yapar.


ahmetfethi34
Aday Memur
13 Haziran 2023 15:18

Eminiz değil mi burada yorum yapan arkadaşlar öğretmen? Vallahi. Pes!

Birisi de moderatör nerde demiş ;))))

Arkadaşım. Yasama yılı ne zaman başlıyor? Ekimde değil mi? İlk kanun teklifi bu olacak demek ne demek? Yarın mı toplayacaksın meclisi. Azıcık akıl.

Bu 22 bin vaadi öyle planlı bişey falan değildi. Diğer adaya karşılık olsun diye verildi. Bunu bi kabul edin.

İkincisi Mehmet Şimşek gibi bir adam böyle şeyleri sevmez. Faizi bile yükseltme hakkı kullanan adam bal gibi de bu vaadi yer

Ha şöyle olacak. Vaat verdik mi verdik. Ee durun kardeşim. Bunun için meclis kararı gerekiyor. O da yeni yasama yılında.

Meclisten geçer büyük ihtimal. Ama geçse de Ocak maaşı ile başlar. Eee. Zaten bu vaat olmasa da sen zaten Ocak ayı gibi o seviyelerde maaş alacaktın enflasyondan dolayı.

Ne diyecekler? Meclisten geçirdik mi geçirdik. Sözümüzü tuttuk. Siz de alkışlayacaksınız.

Tamamen boş bir vaattir. Maddi bir anlamı yoktur. Ocak 2024 maaşın zaten oralarda olacaktı.

Bari dedik Temmuz maaşımıza biraz enflasyon farkı yansısın. Onu da yok gaz maz uğruna Mayısta enflasyonu sıfır çıkararak yedik. Bir de ?enflasyonun ne önemi var, nasılsa maaşımız 25-26 olacak? örgütü yok mu? Buyrun. Yapın maaşınızı 25 bin

Söyleyinde adeta vatan haini oluyoruz. Herkes bi gergin. Arkadaşım yenen senin hakkın. Ben olan biteni yazıyorum.

Ben de isterim Temmuzda olsun. Ama mümkün değil.


Mentore
Aday Memur
13 Haziran 2023 15:48

Bir haberi dahi okumamışsınız.

İnsanlara söz etmeden önce dönüp bir aynaya bakın.

Adam ne diyor röportajda ?Temmuz ayında, meclisi çalışır vaziyette tutmak için çalışma yapıyoruz.?

ahmetfethi34, 7 saat önce

Eminiz değil mi burada yorum yapan arkadaşlar öğretmen? Vallahi. Pes!

Birisi de moderatör nerde demiş ;))))

Arkadaşım. Yasama yılı ne zaman başlıyor? Ekimde değil mi? İlk kanun teklifi bu olacak demek ne demek? Yarın mı toplayacaksın meclisi. Azıcık akıl.

Bu 22 bin vaadi öyle planlı bişey falan değildi. Diğer adaya karşılık olsun diye verildi. Bunu bi kabul edin.

İkincisi Mehmet Şimşek gibi bir adam böyle şeyleri sevmez. Faizi bile yükseltme hakkı kullanan adam bal gibi de bu vaadi yer

Ha şöyle olacak. Vaat verdik mi verdik. Ee durun kardeşim. Bunun için meclis kararı gerekiyor. O da yeni yasama yılında.

Meclisten geçer büyük ihtimal. Ama geçse de Ocak maaşı ile başlar. Eee. Zaten bu vaat olmasa da sen zaten Ocak ayı gibi o seviyelerde maaş alacaktın enflasyondan dolayı.

Ne diyecekler? Meclisten geçirdik mi geçirdik. Sözümüzü tuttuk. Siz de alkışlayacaksınız.

Tamamen boş bir vaattir. Maddi bir anlamı yoktur. Ocak 2024 maaşın zaten oralarda olacaktı.

Bari dedik Temmuz maaşımıza biraz enflasyon farkı yansısın. Onu da yok gaz maz uğruna Mayısta enflasyonu sıfır çıkararak yedik. Bir de ?enflasyonun ne önemi var, nasılsa maaşımız 25-26 olacak? örgütü yok mu? Buyrun. Yapın maaşınızı 25 bin

Söyleyinde adeta vatan haini oluyoruz. Herkes bi gergin. Arkadaşım yenen senin hakkın. Ben olan biteni yazıyorum.

Ben de isterim Temmuzda olsun. Ama mümkün değil.


memoli1988
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:04

@akbasogluemin

·

3d

ALIN SİZE YALAN HABER VE DEZENFORMASYON ÖRNEĞİ

Açıklamamda; ilk kanun teklifimiz memur maaş zammı olacak ve en geç TEMMUZDA YASALAŞACAK Ekimde de yeni anayasa çalışmaları başlayacak dedim

Muhalefetin manipülasyon aracı olarak kullandığı kişi ve sayfalar yalan haber yaptılar.

Twitter hesabından alıntıdır. https://twitter.com/akbasogluemin


murat8550
Şef
13 Haziran 2023 16:16

okudum... valla içim rahatladı. inşallah yaparlar.

memoli1988, 6 saat önce

@akbasogluemin

·

3d

ALIN SİZE YALAN HABER VE DEZENFORMASYON ÖRNEĞİ

Açıklamamda; ilk kanun teklifimiz memur maaş zammı olacak ve en geç TEMMUZDA YASALAŞACAK Ekimde de yeni anayasa çalışmaları başlayacak dedim

Muhalefetin manipülasyon aracı olarak kullandığı kişi ve sayfalar yalan haber yaptılar.

Twitter hesabından alıntıdır. https://twitter.com/akbasogluemin


Martiniz
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:27
Aldın mı cevabını çok bilmiş beyin yoksunu
ahmetfethi34, 7 saat önce

Eminiz değil mi burada yorum yapan arkadaşlar öğretmen? Vallahi. Pes!

Birisi de moderatör nerde demiş ;))))

Arkadaşım. Yasama yılı ne zaman başlıyor? Ekimde değil mi? İlk kanun teklifi bu olacak demek ne demek? Yarın mı toplayacaksın meclisi. Azıcık akıl.

Bu 22 bin vaadi öyle planlı bişey falan değildi. Diğer adaya karşılık olsun diye verildi. Bunu bi kabul edin.

İkincisi Mehmet Şimşek gibi bir adam böyle şeyleri sevmez. Faizi bile yükseltme hakkı kullanan adam bal gibi de bu vaadi yer

Ha şöyle olacak. Vaat verdik mi verdik. Ee durun kardeşim. Bunun için meclis kararı gerekiyor. O da yeni yasama yılında.

Meclisten geçer büyük ihtimal. Ama geçse de Ocak maaşı ile başlar. Eee. Zaten bu vaat olmasa da sen zaten Ocak ayı gibi o seviyelerde maaş alacaktın enflasyondan dolayı.

Ne diyecekler? Meclisten geçirdik mi geçirdik. Sözümüzü tuttuk. Siz de alkışlayacaksınız.

Tamamen boş bir vaattir. Maddi bir anlamı yoktur. Ocak 2024 maaşın zaten oralarda olacaktı.

Bari dedik Temmuz maaşımıza biraz enflasyon farkı yansısın. Onu da yok gaz maz uğruna Mayısta enflasyonu sıfır çıkararak yedik. Bir de ?enflasyonun ne önemi var, nasılsa maaşımız 25-26 olacak? örgütü yok mu? Buyrun. Yapın maaşınızı 25 bin

Söyleyinde adeta vatan haini oluyoruz. Herkes bi gergin. Arkadaşım yenen senin hakkın. Ben olan biteni yazıyorum.

Ben de isterim Temmuzda olsun. Ama mümkün değil.


takdir
Memur
13 Haziran 2023 16:35

Sen öğretmen falan olamazsın. Çünkü okuduğunu anlayacak bir beyni bile olmayan öğretmen falan olamaz. Eğer varsa da öğretmenlerin ancak yüz karası olur.

ahmetfethi34, 7 saat önce

Eminiz değil mi burada yorum yapan arkadaşlar öğretmen? Vallahi. Pes!

Birisi de moderatör nerde demiş ;))))

Arkadaşım. Yasama yılı ne zaman başlıyor? Ekimde değil mi? İlk kanun teklifi bu olacak demek ne demek? Yarın mı toplayacaksın meclisi. Azıcık akıl.

Bu 22 bin vaadi öyle planlı bişey falan değildi. Diğer adaya karşılık olsun diye verildi. Bunu bi kabul edin.

İkincisi Mehmet Şimşek gibi bir adam böyle şeyleri sevmez. Faizi bile yükseltme hakkı kullanan adam bal gibi de bu vaadi yer

Ha şöyle olacak. Vaat verdik mi verdik. Ee durun kardeşim. Bunun için meclis kararı gerekiyor. O da yeni yasama yılında.

Meclisten geçer büyük ihtimal. Ama geçse de Ocak maaşı ile başlar. Eee. Zaten bu vaat olmasa da sen zaten Ocak ayı gibi o seviyelerde maaş alacaktın enflasyondan dolayı.

Ne diyecekler? Meclisten geçirdik mi geçirdik. Sözümüzü tuttuk. Siz de alkışlayacaksınız.

Tamamen boş bir vaattir. Maddi bir anlamı yoktur. Ocak 2024 maaşın zaten oralarda olacaktı.

Bari dedik Temmuz maaşımıza biraz enflasyon farkı yansısın. Onu da yok gaz maz uğruna Mayısta enflasyonu sıfır çıkararak yedik. Bir de ?enflasyonun ne önemi var, nasılsa maaşımız 25-26 olacak? örgütü yok mu? Buyrun. Yapın maaşınızı 25 bin

Söyleyinde adeta vatan haini oluyoruz. Herkes bi gergin. Arkadaşım yenen senin hakkın. Ben olan biteni yazıyorum.

Ben de isterim Temmuzda olsun. Ama mümkün değil.


ahmetfethi34
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:40

Sayın Hocam.

Beyin yoksunu falan hiç yakışmıyor. Beyin yoksunu muyum neyim çok merak ediyorsan özelden numaramı atayım seninle bi buluşalım.

Kanun yapıcı biz değiliz. Ne gözlemliyorsak onu yorumluyoruz. Adamın tek cümlesinde bile (hatta memurlar.net haberinde bile) temmuz ayı için meclisin toplanacağı yazmıyor.

Yasam yılında ilk işimiz diyor, yasama yılı da Ekim?de başlıyor.

Bu 22.000 konusunda sürekli birileri ortaya bi laf atıyor. Gelecek tepkiye bakıyorlar. Sonra U dönüşü. Daha önce bunun brüt ücret olduğu açıklandı bir uzman tarafından. Ki doğru idi. Sonra baktılar çok tepki var. Adam 1 saat sonra düzeltme yaptı.

Şimdi aynı hikaye.

Biz mücadele ediyoruz. Bişeyler kazanmaya çalışıyoruz. Siz armutun pişmesini bekliyorsunuz.

Laflarına dikkat et. Aman. Durup dururken bela bulmayalım. Efendi efendi tartışalım.

Martiniz, 6 saat önce
Aldın mı cevabını çok bilmiş beyin yoksunu

ahmetfethi34
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:42

Hocam sanırım borcun çok. Acısını benden mi çıkarıyorsun? ;)) Bu devirde sadece öğretmen maaşına tamah edersen sık sık böyle krizlere girersin.

takdir, 6 saat önce

Sen öğretmen falan olamazsın. Çünkü okuduğunu anlayacak bir beyni bile olmayan öğretmen falan olamaz. Eğer varsa da öğretmenlerin ancak yüz karası olur.


takdir
Memur
13 Haziran 2023 16:45

Sen efendi efendi yazmamışsın ki. Demişsin ki eminiz degil mi burda yorum yapanlar öğretmen! Bu ne demek yani. Yapılan yorumları beğenmeyip hakir görüp küçük görerek birde bunlar öğretmen olacak noktasına getirmişsin

ahmetfethi34, 6 saat önce

Sayın Hocam.

Beyin yoksunu falan hiç yakışmıyor. Beyin yoksunu muyum neyim çok merak ediyorsan özelden numaramı atayım seninle bi buluşalım.

Kanun yapıcı biz değiliz. Ne gözlemliyorsak onu yorumluyoruz. Adamın tek cümlesinde bile (hatta memurlar.net haberinde bile) temmuz ayı için meclisin toplanacağı yazmıyor.

Yasam yılında ilk işimiz diyor, yasama yılı da Ekim?de başlıyor.

Bu 22.000 konusunda sürekli birileri ortaya bi laf atıyor. Gelecek tepkiye bakıyorlar. Sonra U dönüşü. Daha önce bunun brüt ücret olduğu açıklandı bir uzman tarafından. Ki doğru idi. Sonra baktılar çok tepki var. Adam 1 saat sonra düzeltme yaptı.

Şimdi aynı hikaye.

Biz mücadele ediyoruz. Bişeyler kazanmaya çalışıyoruz. Siz armutun pişmesini bekliyorsunuz.

Laflarına dikkat et. Aman. Durup dururken bela bulmayalım. Efendi efendi tartışalım.


takdir
Memur
13 Haziran 2023 16:46

Öğretmenim evet. Borcum yok çok şükür. Hatta öğretmenlikle alakalı değil ama maddi durumum baya baya iyidir :))))

ahmetfethi34, 6 saat önce

Hocam sanırım borcun çok. Acısını benden mi çıkarıyorsun? ;)) Bu devirde sadece öğretmen maaşına tamah edersen sık sık böyle krizlere girersin.

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