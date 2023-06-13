Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 13:52
Seminerler

Atın 19 ve 23 arasına koyulan toplantılar online mi olur sonuçta bakanlık yazısı var 19-23 arası online olacak diye


sipsa26
Şef
13 Haziran 2023 14:02

Çevrimiçi olacak


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
13 Haziran 2023 18:10
Bakanlığın açık talimatı var online yapacaksınız diye. Şikayet edin aksi davrananları.
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