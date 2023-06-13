Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 13:59
İstihdam formu ile ile ilgili

Sistemsel sıkıntılardan dolayı istihdam formunu dolduramıyorum ve günü geçecek bu sorunu nasıl çözebilirim dilekçe yazsam olur mu ne yapmam gerekiyor?


Realistmen0
13 Haziran 2023 17:07
Sistemsel sıkıntıdan kastın nedir

Minnakpolis
Aday Memur
13 Haziran 2023 17:40

Sorunu çözdüm kardeşim teşekkür ederim

Realistmen0, 5 saat önce
Sistemsel sıkıntıdan kastın nedir
Toplam 2 mesaj

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