Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 14:00
Deprem bölgesi 6 aylık tazminat

Kararname çıktı isim listesi istediler hala para yatmadı deprem bölgesindekilere tazminat yatacaktı ne oldu bilen varmı yatan yatan il varmı ?


polimax
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:27

Kadroları deprem bölgesi olan memurlara Şubat-Mart-Nisan dönemleri olmak üzere toplam 3 aylık deprem tazminatı yatırıldı. Mayıs ayı tazminatı ayın 15. de maaş ile birlikte yatırılacak. Dış kadro personeli ile geçici görevli memur arkadaşlardan almamış olanlar olabilir onu bilmiyorum.


Adanalikurt
Aday Memur
13 Haziran 2023 15:17

Deprem bölgesindeyiz yatmadı daha hicbirsey

polimax, 8 saat önce

Kadroları deprem bölgesi olan memurlara Şubat-Mart-Nisan dönemleri olmak üzere toplam 3 aylık deprem tazminatı yatırıldı. Mayıs ayı tazminatı ayın 15. de maaş ile birlikte yatırılacak. Dış kadro personeli ile geçici görevli memur arkadaşlardan almamış olanlar olabilir onu bilmiyorum.

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