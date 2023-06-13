Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2023 14:02
4A Kadroludan 4B Sözleşmeliye geçiş

Merkezi alımdan güvenlik olarak atanırsam istifa edip aynı Kpss puanımla Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu 4B sözleşmeli personel alımına kendi branşımdan girebilir miyim? Günlerdir bu konuyu araştırıyorum fakat bişey bulamadım. Cevap verebilirsiniz çok sevinirim.

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