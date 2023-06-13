Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 14:07
Yeşil pasaportla yurt dışına çıkış

Arkadaşlar merhaba ilk defa yeşil pasaportla yurt dışına çıkacağım. Okuldan ilçedenilden kaymakamlıktan izin alarak mı çıkıyoruz yoksa izin almaya gerek yok mu?


bursastore
Aday Memur
13 Haziran 2023 15:00
İzin almanıza gerek yok ben direk çıkıyorum

efeben
Daire Başkanı
13 Haziran 2023 17:18

İzin değil ama bilgi babında dilekçe vermeniz yararınıza olur.Keza olsı bir kaza vs. durumunda özlük haklarınıza helal gelmemesi açısından.


odtulu962014
Aday Memur
13 Haziran 2023 17:32
Okula şu tarihlerde şu ülkede olacağım diye kısa bir dilekçe bırakın yeter.İyi keyifli gezmeler.
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