Eş durum tayini bekleyen hekim var mi?

Aynı kurumda çalıştığım hekim arkadaşlarımın eş durum tayinleri en fazla iki haftada çıkıyor iken diğer sağlık çalışanları için mi bu uzatmalar,bir ayı bulacak benimki neredeyse, emin olunca bu şekilde şikayette bulunacagim

Aynı kurumda çalıştığım hekim arkadaşlarımın eş durum tayinleri en fazla iki haftada çıkıyor iken diğer sağlık çalışanları için mi bu uzatmalar,bir ayı bulacak benimki neredeyse, emin olunca bu şekilde şikayette bulunacagim