Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Haziran 2023 14:41
Rapor
Kuruma verdiğimiz istirahat raporunun işleme alındığını nasıl görürüz ?teşekkürler :)

tuncermahmut
Şef
13 Haziran 2023 14:49
Ekip uygulamasından

frkdrn01
Aday Memur
13 Haziran 2023 14:51
Oradan hangi kısma bakılıyor
tuncermahmut, 7 saat önce
Ekip uygulamasından

tuncermahmut
Şef
13 Haziran 2023 21:58
Uygulamayı indirin. Giriş yapın. Açılan sayfada karşınıza çıkar.
frkdrn01, 7 saat önce
Oradan hangi kısma bakılıyor
Toplam 3 mesaj

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