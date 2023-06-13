Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 15:11
Yüksek disiplin kurulu

Daha önceden yüksek disiplin kuruluna son savunma veren birileri varsa iletişime geçebilirmiyiz


memuraday-y
Şef
13 Haziran 2023 15:18

Konu neydi ?


Faruk Böke
13 Haziran 2023 15:44

Özelden yaziyorum size


Faruk Böke
13 Haziran 2023 15:52

Sadece 1 gün önceden teblog edilerek ydk na cagirildim.yarin orada olacagim.içeride neler yaşaniyor tekraedan ifade alip olayi anlatmami istiyorlarmi yoksa soru cevap şeklindemi geciyor.tecrübeli arkadaşlarin yardimini istiyorum.özeldende yazabilirsiniz.


Toros101
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:48

Siz genel müdürlüğe gidiyorsunuz, orayı bilmiyorum. Çoğunlukla skype üzerinden kabul ediyorlardı. Takım elbise giyin tek mil verip kendinizi tanıtırsınız kısaca.Tekrardan olayı anlat diyorlar. Soru soruyorlar. Nacizane tavsiyem avukatın hazırladı ya da öyle uzun savunma yapmayın. Samimi olun net olun gerçekleri anlatın ve çelişki ya da boşluk olmasın mesele de. Tüm işlemler adamların önünde dosyada var zaten. Sırası geldiğinde alttan almayı geri vites yapmayı bilin. Olayı bilmiyorum ama yanlış anlaşılma oldu istenmeden oldu özür dilerim üzgünüm vesaire vesaire. Orada sizin sahneniz bir nevi kendi reklamınızı kendi savunmanızı yapacaksınız artık. Allah yardımcınız olsun.

Faruk Böke, 6 saat önce

Sadece 1 gün önceden teblog edilerek ydk na cagirildim.yarin orada olacagim.içeride neler yaşaniyor tekraedan ifade alip olayi anlatmami istiyorlarmi yoksa soru cevap şeklindemi geciyor.tecrübeli arkadaşlarin yardimini istiyorum.özeldende yazabilirsiniz.


Faruk Böke
13 Haziran 2023 17:03

Tekrardan anlattırmalari kötü olur.üzerimde halen cok fazla heyecan var.umarim skntı yaratmazlar.

Peki siz ne ceza aldiniz.alt ceza verme ihtimalleri var mi? Yaklaşimlari nasıl

Toros101, 6 saat önce

Siz genel müdürlüğe gidiyorsunuz, orayı bilmiyorum. Çoğunlukla skype üzerinden kabul ediyorlardı. Takım elbise giyin tek mil verip kendinizi tanıtırsınız kısaca.Tekrardan olayı anlat diyorlar. Soru soruyorlar. Nacizane tavsiyem avukatın hazırladı ya da öyle uzun savunma yapmayın. Samimi olun net olun gerçekleri anlatın ve çelişki ya da boşluk olmasın mesele de. Tüm işlemler adamların önünde dosyada var zaten. Sırası geldiğinde alttan almayı geri vites yapmayı bilin. Olayı bilmiyorum ama yanlış anlaşılma oldu istenmeden oldu özür dilerim üzgünüm vesaire vesaire. Orada sizin sahneniz bir nevi kendi reklamınızı kendi savunmanızı yapacaksınız artık. Allah yardımcınız olsun.

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