KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Haziran 2023 15:30
Kit personelliğinden 657 ye geçiş

merhabalar, ankara da bir kitte sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. 657 ye geçme hakkım var mı bilgisi olan paylaşabilir mi?


sampaoli1
Aday Memur
13 Haziran 2023 21:05
Evet var
Toplam 1 mesaj

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