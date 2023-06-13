Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Haziran 2023 15:43
Unvan değişikliği sınavı
Bu sinav ne zaman açıklanacak? Bayramdan sonra diyen var, bir sonraki hafta diyen var

bkazi
13 Haziran 2023 16:40
3-4 defa mail attım üniversiteye ser verip sır vermiyorlar
Toplam 1 mesaj

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