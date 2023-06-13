Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 16:13
Gih'e Geçiş Hakkında Bilgi

Şark görevimi tamamladım ve batıya bu atama dönemin'de tayin oluyorum. Sormak istediğim konu şu eş durumundan gih e geçmek için dilekçe versem şarkt ki hizket süremi tamamlamış olduğu mu dikkate alırlar ?Yoksa yeni bir yere atamam olduğu için oranın hizmet süresini tamamlamamı mı isterler bilgi verebilecek varsa şimdiden teşekkürler.


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
13 Haziran 2023 16:52
Sen şimdi eşinin çalıştığı ile mi tayinin çıktı yoksa farklı bir ile mi

İbrhm001
Aday Memur
13 Haziran 2023 22:16

Farkli bir ile tayini çıktı

siyahbeyaz88, 5 saat önce
Sen şimdi eşinin çalıştığı ile mi tayinin çıktı yoksa farklı bir ile mi
Toplam 2 mesaj

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