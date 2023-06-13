KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Haziran 2023 16:35
jandarma hastane sevk

Herkese merhaba sevk belgemi aldım yarın hastaneye başvuracağım hangi birime gitmem gerekiyor yarın hemen muayeneye girmek zorundamıyım bilgisi olan yardımcı olabilirmi


serdar153
Aday Memur
13 Haziran 2023 20:43

3 iş günü içinde gitmen gerekiyor. Hangi bölümlere gideceğini onlar kağıt veriyo ona göre gidiyon


NazımCanYılmaz
Aday Memur
13 Haziran 2023 21:07

Sağlık kuruluna gideceksin. Sağlık kurulu yazan yere gittiğinde sekreter sana gün verecek (eğer uygunluk varsa aynı günde olabilir) zaman geldiğinde sana gitmen gereken polikliniklerin listesini ve doktorun doldurması gereken bölümlerin olduğu bi kağıt verilecek hepsi bitince kurula döneceksin ve sana sağlık kurulu ön inceleme belgesi gibi bişey verecekler senin bilgi edinmen için ve yapman gereken birşey kalmayacak raporu hastane Ankara'ya gönderecek bende yarın gireceğim.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

MSB msu personel mulakat sonuclari ne zaman aciklanirYeni alımlar için (Acil)jandarma hastane sevk

Sözlük

doktrin 1 yaz tatili planları 1 izlanda 1 trafik magandası 1 wilhelm Gustloff 1 sözlükte yalnız kalmak 1 Bi molada yaşanan kaos 6 ayhan sicimoğlu 1 Yırtık Pantolon 1 idrardan gübre olur mu 3

Son Haberler

Şengen vizesi dijitalleşiyorBirçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralıKahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak etkili olduTrump ifade vermek için Miami'deki federal mahkemeye geldiİçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göre