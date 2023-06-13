Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Haziran 2023 16:35
Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor. Ne Takacağız Bundan Sonra ?

Düğünde, sünnette, cemiyette ne takacağız arkadaş ? Papatyadan kolye, bilezik yapıp onu mu takalım ?

Ne zaman bitecek bu kepazelik. Düzelen bir tane bir şey var mı ?


Befy
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:51

Çeyrek gram tak kanka 0.25


hadibe2
Aday Memur
13 Haziran 2023 17:05
Gümüş tak onun fiyatı uygun

skramz
Şube Müdürü
13 Haziran 2023 17:08

Bundan sonra altın bize takacak biz altın takamayacağız


Yamyamav
Memur
13 Haziran 2023 18:22

Borcluysan mecbur ne taktiysa onu vereceksin


fadime82
Memur
13 Haziran 2023 18:24
Saçma bir uygulama olsa da evet takılan altınlar borç olarak veriliyor:)
Yamyamav, 4 saat önce

Borcluysan mecbur ne taktiysa onu vereceksin

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