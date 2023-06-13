Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Haziran 2023 16:39
KİT lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu kurum içi tayine engel mi?

Eşim Ankara'da bir KİT kurumunda mühendis olarak görev yapmakta. Ben üniversite personeli olduğum için benim yanıma gelmesini istiyorum. Benim çalıştığım şehirde de bölge müdürlüğü var. KİT lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu genel müdürlükten bölge müdürlüğüne geçmeye engel mi?


yeşilrussel
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:53

Yok engel degil

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