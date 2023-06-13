Atipik Otizm ve Tayin

Merhaba arkadaşlar çocuğuma Atipik Otizm Tanısı kondu. İkiz kardeşi de var. Özel eğitim alması gerekiyor raporu çıktı. Sorum şu Büyükşehir olmayan memleketim e gidebilir miyim. Aile desteği almamız şart. Dilekçe verdim ama 2 hafta oldu sonuclanmadi. Eğer memleket e göndermezlerse mecburiyetten istifa etmeyi bile düşünüyorum.

Merhaba arkadaşlar çocuğuma Atipik Otizm Tanısı kondu. İkiz kardeşi de var. Özel eğitim alması gerekiyor raporu çıktı. Sorum şu Büyükşehir olmayan memleketim e gidebilir miyim. Aile desteği almamız şart. Dilekçe verdim ama 2 hafta oldu sonuclanmadi. Eğer memleket e göndermezlerse mecburiyetten istifa etmeyi bile düşünüyorum.