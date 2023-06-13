Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Haziran 2023 16:43
Atipik Otizm ve Tayin
Merhaba arkadaşlar çocuğuma Atipik Otizm Tanısı kondu. İkiz kardeşi de var. Özel eğitim alması gerekiyor raporu çıktı. Sorum şu Büyükşehir olmayan memleketim e gidebilir miyim. Aile desteği almamız şart. Dilekçe verdim ama 2 hafta oldu sonuclanmadi. Eğer memleket e göndermezlerse mecburiyetten istifa etmeyi bile düşünüyorum.

Dadaş2519
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:51
Allah yardım etsin geçmiş olsun sağlam dilekçenizi yazıp ekine raporları sunun.Peşine de evraklarınızla görüşe çıkın derim

Mustfa4444
Aday Memur
13 Haziran 2023 16:52
Öncelikle geçmiş olsun. Çocuğun şeker hastalığından dolayı kendi memleketine giden var biliyorum.Mart mazeret atamasında gitmişti bikaç yıl önce(büyükşehir). Ancak büyükşehir olmayınca nasıl oluyor bilmiyorum

Kadir-29
Memur
13 Haziran 2023 16:55
Dilekçenin sonucunu beklemeden görüşe çıkmak mantıklı olur mu acaba. Görüşe gitmek aklımda ama olumsuz gelirse gideyim diyordum. İnsallah hiç gerek kalmadan olumlu olur çünkü gerçekten aile desteği çok önemli. Eşim çok yıpranıyor tek çocuk olsa gene neyse ama ikiz. Eşim tek başına yetişemiyor oda çok yıprandı.
Dadaş2519, 5 saat önce
Allah yardım etsin geçmiş olsun sağlam dilekçenizi yazıp ekine raporları sunun.Peşine de evraklarınızla görüşe çıkın derim

Dadaş2519
Aday Memur
13 Haziran 2023 17:03
Valla hocam ben dilekçe sonuçlanmadan gidin ki olumlu sonuçlansın derim
Kadir-29, 5 saat önce
Dilekçenin sonucunu beklemeden görüşe çıkmak mantıklı olur mu acaba. Görüşe gitmek aklımda ama olumsuz gelirse gideyim diyordum. İnsallah hiç gerek kalmadan olumlu olur çünkü gerçekten aile desteği çok önemli. Eşim çok yıpranıyor tek çocuk olsa gene neyse ama ikiz. Eşim tek başına yetişemiyor oda çok yıprandı.

Y0KARTIK
Aday Memur
13 Haziran 2023 17:50

Benim bayan devreminde otistik çocuğu vardı eşindende boşandı 15 gün önce dilekçe vermişti bugün memleketine tayini çıktı ama sizin durumunuz da ne olur bilmem bir şansınızı deneyin.


Kadir-29
Memur
13 Haziran 2023 17:57
Büyükşehir mi gittiği il
Y0KARTIK, 4 saat önce

Benim bayan devreminde otistik çocuğu vardı eşindende boşandı 15 gün önce dilekçe vermişti bugün memleketine tayini çıktı ama sizin durumunuz da ne olur bilmem bir şansınızı deneyin.


Y0KARTIK
Aday Memur
13 Haziran 2023 18:01

Samsuna gidecek ya dün ya bugün belli oldu

Kadir-29, 4 saat önce
Büyükşehir mi gittiği il

Kadir-29
Memur
13 Haziran 2023 19:28
Bu durumda olup memleketi Büyükşehir olmayan yere giden var mı

qluivert
Memur
13 Haziran 2023 21:03
Vakit kaybetmeden Görüşe çıkın derim
Kadir-29, 5 saat önce
Dilekçenin sonucunu beklemeden görüşe çıkmak mantıklı olur mu acaba. Görüşe gitmek aklımda ama olumsuz gelirse gideyim diyordum. İnsallah hiç gerek kalmadan olumlu olur çünkü gerçekten aile desteği çok önemli. Eşim çok yıpranıyor tek çocuk olsa gene neyse ama ikiz. Eşim tek başına yetişemiyor oda çok yıprandı.

Kadir-29
Memur
13 Haziran 2023 21:06
Görüşler kapalı suan
qluivert, 1 saat önce
Vakit kaybetmeden Görüşe çıkın derim

mfbmfb
Aday Memur
13 Haziran 2023 21:56
benim çocuğum da aynı durumda 12 yaşında. Büyüksehir kucuksehir fark etmez. Dilekceni yaz. 1 aya tayinin çıkar. Emniyet bu konuda hassas davranıyor ve gerekli kolaylığı sağlıyor.
Toplam 11 mesaj

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