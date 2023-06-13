Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


13 Haziran 2023 17:04
Yıllık izin almadan şehir dışına çıkmak

Online sınav olan gün yıllık izin kullanmadan şehir dışına çıkmak sorun teşkil eder mi öğretim üyesi açısından?

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