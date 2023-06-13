Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


13 Haziran 2023 17:15
Bayram mesaisi

Bayramda çalışan yhs 4a li çalışırsa mesai ücreti nasıl yatıyor.

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